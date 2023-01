Kärbiks süsivesikuid? Need on parimad alternatiivid pastale ja valgele riisile

Rootsi dietoloog Sofia Antonsson selgitab, et tavalisele valgele riisile ja pastale, mis on süsivesikuterikkad, leidub palju häid alternatiive. Üheks neist on täisteratooted nagu näiteks kruubid. Kuigi ka need ei ole süsivesikutevabad, imendub süsivesikuid neist kehasse vähem. Samuti on need üldiselt odavama otsa toiduained.