Skandaalsel kokal sai villand: maailma parim restoran paneb uksed kinni

Kopenhaagenis asuvat restorani peetakse üheks maailma parimaks. Nomale on omistatud hulgaliselt auhindu, sealhulgas kolm Michelini tärni. Noma on korduvalt olnud maailma parimate restoranide nimekirjades esikohal ning selle looja René Redzepi on nimetatud oma ajastu kõige geniaalsemaks ja mõjukamaks kokaks.