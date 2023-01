PILTUUDIS ⟩ Sama hästi võiks prügimäele kolida! Kinnisvarakuulutuse pildid kohutavad netirahvast

Et aga kodu uus omanik end rämpsuostjana ei tunneks, saab ta selle eest soovi korral ka järelmaksuga tasuda. Järelmaksu summa on aga võimalik teenida majas elavate üürnike arvelt. Jah, sa lugesid õigesti! Kõnealuses kolemajas elavad inimesed ka veel sees.

Ühismeedias ringlevad pildid on sedavõrd eemaletõukavad, et inimesed peavad seda libakuulutuseks. «See on nagu isikliku õudusunenäo või prügimäe ost,» kommenteeris üks. «Mulle meeldib, et kirjelduses ei mainita isegi mitte kaudselt selle tegelikku seisundit,» naljatas teine. «Selle kraami all võib peituda kõiksugu ebameeldivaid üllatusi,» hoiatab veel üks.