KINNISVARAPORTAAL ⟩ Kas korterite üüriturul on oodata uut tormijooksu?

Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 12.2022 pakkumises 2920 Tallinna korteri üürikuulutust, mis on 7 protsendi võrra vähem kui kuu varasemalt. Lisaks on näha aktiivsete üürikuulutuste arvu kasvu peatumist.

Korterite hinnalanguse oht on juba üüriportfelli omavate väikeinvestorite mõtted pannud uue kinnisvara soetamise asemel mõtlema, kas peaks hoopis olemasolevad üürikorterid hinnatipust maha müüma.

«Üürihindade mõningane kasv ja kinnisvara turuväärtuse langus parandaksid väga alla kukkunud üüriinvesteeringute rahavoolist tootlust, kuid see ei tähenda, et üüriturule peaks aasta-paari jooksul tulema uus investeeringute laine nagu me nägime seda viimase viie aasta jooksul,» võttis Tarvo Teslon üürituru uued trendid kokku.