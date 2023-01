WORLD CLASS ⟩ Kokteilimeister, anna end üles! Algab baarmenite olümpia võistlushooaeg

Baarmenite olümpiaks peetav World Class on seda enam oodatud, et varasematel aastatel toimus võistlus koroona tõttu veebis ja baarikogukond saab algaval hooajal üle hulga aja jälle kokku.

Algav hooaeg toob Eestisse kokteilikunsti koorekihi, kelle käe all õpivad Eesti baarmenid uusi teadmisi ja oskusi. «Hooaeg loob arutelu, vormib joogikultuuri kujundavaid suundumusi ja suunab fookuse valdkondlikele väljakutsetele,» kinnitas Säinas.

Just baarmenid on Prike saadiku sõnul need, kes toidavad rahva teadmisi ja veendumusi segamiskunstist ja loovad kultuuri kokteilimaailmas. Kokteilikultuuri edendamine algab valdkonna spetsialistidest ehk baarmenitest, kes käsitlevad oskuslikult toorainet, sobitavad kokku maitsva söögi ja selle maitsepaletti esile toova joogi ning jutustavad lugusid eri jookide ja nende koosluste päritolust.