Mida jaanuaris mulda pista ja aknalaual aiahooajaks ette kasvatada?

Talvekuud on suurepärane aeg seemnete külvamiseks, et taimed kevadel ja suvekuudel õitseks ja vilja kannaks. Chris Bonnett portaalist GardeningExpressist seletab, et just jaanuaris on hea aeg seeme mulda panna, et sellest elujõuline istik sirguks. Mida aga ekspert jaanuaris aknalaual ette kasvatada soovitab? Vaatame üle.