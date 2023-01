TOP 10 ⟩ Need IKEA tooted leidsid 2022. aastal kõige sagedamini tee eestlaste ostukorvi

IKEA 365+ seeria

Igapäevaseks kasutamiseks mõeldud köögitarvikud on Eesti elanike seas jätkuvalt populaarsed. IKEA 365+ on igapäevaste köögitarvikute sari, kus on esindatud kõik vajalikud köögi- ja lauanõud. Tänavu olid populaarseimad tootedläbipaistvad kaanega kuivtoiduanumad ja toidunõud toidu valmistamiseks või kaasavõtmiseks.