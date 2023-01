EKSPERT ⟩ 4 kinnisvaratrendi, millega tuleb tänavu nii ostjatel kui müüjatel rinda pista

Eesti kinnisvaraturg on olnud suhteliselt stabiilne turvasadam nii kaua, kui see on toiminud. Tõsi, ka siin kinnitab üksik erand reeglit, kui ca 14 aastat tagasi tõmbas Ameerika finantskriis endaga kaasa kogu maailma, muuhulgas ka Eesti turu. Pärast paariaastast langust jätkus aga hinnatõus vääramatu kindlusega ning on järgmistest globaalsetest kriisidest hoolimata teinud ainult uusi rekordeid.

Oluline on seejuures fakt, et tegemist pole elitaarse investeerimisinstrumendiga, vaid kõige laiemas tähenduses üldrahvaliku turuplatsiga. Vähe on neid, kellel pole otsest või siis veidi kaudsemat kokkupuudet kinnisvaraturul toimuvaga.

Kindla faktina on just kinnisvara Eesti kodumajapidamiste peamine jõukuse allikas ning kinnisvarasse investeerimine üleriigiline rahvussport. See selgitab ka laia huvi turul toimuva vastu.

Suhtelisest stabiilsusest hoolimata pole kinnisvaraturg seisev vesi ning mitmed tegurid mõjutavad selle toimimist pidevalt. Omalt poolt tooksin välja neli olulisimat 2023. aasta trendi, millega võiksid arvestada nii ostjad kui ka müüjad.

Korterite hinnad langevad

Ametlikku hinnastatistikat mõjutab paratamatult fakt, et elamispindade müügistruktuur on muutumas. Nimelt on viimasel aastal alustatud Tallinnas oluliselt vähem uute korterite ehitamisi kui varem. Sama võib ka öelda äripindade kohta.