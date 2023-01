GALERII ⟩ Pirita metsatukas algab peagi luksusliku butiikelamu ehitus

Kuldlehe korterite müük on aga planeeritud tavapärasest erinevalt, sest esmakordselt saavad eksklusiivse võimaluse hoonesse kodude soetamiseks just ettevõtte enda investorid.

Lehiku tee butiikelamu on Niinemäe sõnul mõeldud kindlale sihtgrupile - perele, kes tahab eramaja tunnetust ja mugavusi, kuid eelistab siiski korterit. «Meie arendusprojektide eesmärgiks ei ole maksimaalse korterite arvu saavutamine, vaid selliste elukeskkondade loomine, kus sooviksime ka ise elada. Eesolev Pirita arendusobjekt ühtib selle kontseptsiooniga ning elamus säilib kodusus ja hubasus, jäädes sealjuures asukoha mõttes endiselt linna piiridesse,» täiendas tegevjuht. Kahest küljest metsatukaga piiritletud hoone saab asuma kallakul ning ümbruskonnas on peamiselt eramud või ridamajad.

Läbi kahe korruse paiknevad 160-190 ruutmeetrised kodud saavad lisaks kvaliteetsele ehituslahendusele ka kaasaegse ja luksusliku siseviimistluse. «Igas nelja magamistoaga korteris on sissekõnnitavad garderoobid, kolm duširuumi ja saun. Kõikide Lehiku kodude juurde käib avar terrass ja teisel korrusel asuv rõdu,» tutvustas Niinemäe ning lisas, et tegu on väga erilise hoonega, kus küte on lahendatud maakütte baasil, majale paigaldatakse päikesepaneelid, kõigile elanikele on ette nähtud hoonealune parkimine nii autodele kui jalgratastele ning hoovi on paigaldatud isegi robotniiduk.