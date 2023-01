PILDID ⟩ Vaata, kus Cristiano Ronaldo Saudi Araabias elab

MailOnline vahendab, et jalgpallitähe koduks on pealinnas asuv Kingdom Toweri nimelin kõrghoone. Tegemist on kõige kõrgema hoonega terves kuningriigis. Täpsemalt hakkab Ronaldo elama hoones asuva Four Seasonsi nimelise hotelli «kuningriigi sviidis», mis asub hotelli 48-50 korrusel. Ühe kuu eest tuleb jalgpallitähel maksta pea 300 tuhat eurot. Arvestades palgatulu, on see aga köömes.