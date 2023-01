Mida arvata? Tiktokker paljastab teekotikeste tegeliku sisu

Kasutatud teekotte komposti heites süvendavad inimesed nimelt reostuseprobleemi, kuna paljud teekotid lihtsalt ei lagune looduses või teevad seda väga pika aja jooksul. Samuti on mitmed uuringud leidnud, et teatud teekotid võivad sisaldada ka inimese tervisele ohtlikke aineid. Osa neist võime leida ka meie poelettide vahelt.

Austraalia üks populaarsemaid tiktokkereid ütleb aga, et lisaks plastireostusele peitub teekotikestes veel palju eemaletõukavat. Karl Kruszelnicki ütleb nimelt, et igas joodavas teekotikeses leidub kuni 400 putuka DNA-d.

«Seda nimetatakse keskkonna-DNA-ks ja see võib tuleneda lihtsast putukahammustusest, hetkest, mil putukas hammustab teelehest tüki,» selgitab ta. Ta lisab, et kõnealune DNA on üsna habras, hävides ultraviolettkiirguse käes. Ka vihm suudab selle lehtedelt pühkida. Kõnealune DNA säilib tema sõnul eeskätt pimedas ja kuivas keskkonnas, täpselt nagu seda on teekotikeste sisemus.