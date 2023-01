JÄTA MEELDE ⟩ Koht köögis, kuhu ei ole mõistlik külmikut paigutada

Selleks, et ööpäevaringselt töötav külmik suureks energiaröövliks ei kujuneks, tuleb see paigutada köögi kõige jahedamasse nurka. Külmkappi ei tohi kunagi panna soojaallika, näiteks ahju, pliidi või radiaatori kõrvale või vahetusse lähedusse. Samuti tuleb jälgida, et külmkapile ei langeks otsest päikesevalgust.