ÜLLATAV ⟩ Uurimistöö paljastas kõige räpasema koha köögis

Rutgersi ülikooli toiduteaduste osakonna professor Donald Schaffneri juhtimisel läbiviidud uurimistöös uuritigi, millised kohad ja asjad köögis on ristsaastumise tõttu kõige räpasemad.

Võib arvata, et selleks on nuga, lõikelaud või mõni muu tihti kasutatav ja toore toiduga kokkupuutuv asi, kuid ei. Kõige räpasemaks osutusid hoopis maitseainepurgid, mis tagantjärele mõeldes on väga loogiline. Neid kasutatakse toidu valmistamise, kui käed ei pruugi kõige puhtamad olla ning neid pestakse pea mitte kunagi.