LISATUD RETSEPTID ⟩ IKEA koka tuleproov: kas taimne toit võib olla maitsev?

Krõmpsuvad takod, kreemine supp ja soe vürtsikas karri – need on vaid mõned näited, millega IKEA kokk kinnitab, et taimsed toidud võivad olla ühteaegu nii maitsvad kui ka lihtsasti valmistatavad. Toitumisspetsialisti sõnul on taimse toidu eelistamine kasulik tervisele, tagades mitmekesisema toitumise ning vähendades toidutootmise mõju keskkonnale.