UUED TUULED ⟩ Pidu läbi? Eksperdid näevad üürileandjate hoiakus muutust

Möödunud aastal toimus üüriturul hinnataseme kasv, mida oli eriti tunda suvisel perioodil. Ka üürileandjate ja maaklerite seas sügisel tehtud küsitlusest selgus, et pooled omanikest juba olid üüri tõstnud või veel plaanisid seda 2022. aasta jooksul teha (Norstat ja Rendin uuring, sept-okt 2022).

Aun selgitab, et kui tugineda kasutajate andmetele, kes on Rendini platvormil üürilepingu lisa juba koostanud, siis võib öelda, et keskmiselt langetatakse üürisummat 50 euro võrra.