KÖÖGIDISAINER ⟩ 70 protsenti eelistab kauakestvat! Vaata, millisest materjalist valamu sinu kööki kõige paremini sobib!

Valamuid tehakse peamiselt kolmest materjalist: roostevabast terasest, graniidist ja keraamilisest.

Roostevaba teras

See on hügieeniline, hõlpsasti puhastatav ja kauakestev materjal. Kuuma- ja külmakindel. Kogu maailmas umbes 70 protsenti inimestest on valinud roostevaba valamu. See on täiesti hügieeniline ja toiduainete suhtes neutraalne. Teatava suhtega nikli- ja kroomisisaldusega roostevaba terast kutsutaksegi vääristeraseks.

Näiteks Franke valamud sisaldavad enam niklit ja kroomi ning on seeläbi parema kuuma- ja külmataluvusega. Samuti mainib Franke, et nemad kasutavad 70 protsendi ulatuses ümbertöödeldud terast ning on seeläbi säästev ja keskkonnasõbralik. Roostevabad valamud sobivad eelkõige praktilise vajadusega köökidesse.

Graniidist valamud

Graniidist valamud on hästi populaarsed tänu oma headele omadustele ning suurele värvivalikule. Enamus valamutootjatel on oma-nimeline graniit (kuigi materjal on suures osas ikka üks ja sama). Franke kivivalamute materjal on Fragraniit; Teka oma on Tegraniit, Blancol on Silgraniit.