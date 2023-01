PROOVI JÄRELE ⟩ Tom Hanks leiutas uue kokteili – Cokagne

Colberti pärimise peale, mida Hanks jõulude ajal tegi, vastas näitleja, et käis perega New Yorgi restoranis nimega Café Carlyle. Ta lisas, et lauda toodi ka pudel šampanjat. Hanks märkis, et ei ole suurem asi jooja ning eelistab alkoholi asemel hoopis Diet Coca-Colat (Eesti kontekstis Coca-Cola Zero).