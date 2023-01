KINNISVARAEKSPERT ⟩ Tehingu tegemiseks peab olema turust ees

Jaanus Lauguse sõnul räägitakse praegu palju sellest, et tehinguid hinnastada või sõlmida on väga keeruline. «Inimeste elulised sündmused nagu abiellumine, sünd, surm ja laste kasvamine toimuvad olenemata kinnisvaraturu seisust ning nende vajaduste katmiseks tehakse tehinguid alati,» rääkis Laugus.

«Praegu on põhiküsimus – kes need tehingud ära teeb. Kõigis kinnisvaraturu faasides on tegelikult sama loogika – tehingu tegemiseks peab olema turust ees. Praegusel kergelt langeval turul peaks hinnastama natuke soodsamalt, mis annab eelise ja toob kohe huvilised,» ütles Laugus.

Eksperdi sõnul pole ka kinnisvaraarendajad turu üldise trendiga kaasa tulnud, mistõttu uute korterite müük seisab. «Kui teise ringi korterite hinnad on 10-20 protsenti alla tulnud, siis uusarendusi pakutakse vana hinnasildiga. Kinnisvaraturu eri klassid on omavahel seotud ja tundub turuloogika vastu, et üks grupp on teistest oluliselt erinev. Tehingute tegemiseks peaks ka siin mingi muutus toimuma,» rääkis Laugus.