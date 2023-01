PANE KÕRVA TAHA ⟩ Riisi valmistamisega seotud valesamm, mida võiks tervise huvides vältida

Riisi ja vee vahekord keetmisel peaks olema 1:1. Et riis oleks eriti kohev, ei tohiks selle kaant keetmise ajal kordagi kergitada. Riisil tuleb lasta valmimise järel kümme minutit kaane all jahtuda.

Pane kõrva taha

Kui keetmata riisis on baktereid arvul, mis tervisehädasid ei põhjusta, siis soojendamise hetkeks on bakterid selles niivõrd paljunenud, et võib hakata juba täitsa muret tundma.

Kui lased riisil toatemperatuuril liiga kaua jahtuda, ei pruugi see enam söögikõlbulik olla. Kui aga oled riisi jahutamisel hoolas ja paned selle külmikusse kohe, kui see on piisavalt jahtunud, on terviseprobleemide tekkimise tõenäosus kindlasti väiksem, aga mitte olematu. Soojendatud riisi söömine võib peamiselt tekitada oksendamist ja kõhulahtisust.