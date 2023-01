PIILU SISSE ⟩ Pere täitis oma eluunistuse ja kolis koolibussi elama

Paar ütleb, et suure kiiruga kodu ehitamine oli küll väga stressirohke, kuid see, kui hästi projekt välja tuli, valmistas neile vaid suurt rõõmu. Pereema Rachel lisab, et elamises, mille nad mehega koos ehitasid, oli sünnitamine imeline kogemus. Nad nägid palju vaeva, et sooja ja kodust elamist luua ja tundsid suurt uhkust, et said just oma enda kätega ehitatud mõnusas kodus uut last tervitada. Naine loodab, tema lugu inspireerib ka teisi naisi kodusünnituse peale mõtlema.