SISEKUJUNDAJA HOIATAB ⟩ Levinud vead, mida magamistoa sisustamisel tehakse

Blokeeritud käimisruum

Kui magamistoas on palju mööblit ja isiklikke asju, asetatakse neid tihti nii, et asjad blokeerivad ka käimisruumi. Ruumi planeerimises on oluline, et tee uksest voodini oleks vaba. Vastasel juhul tekitab see magamistoas segaduse ja suurt soovi ennast voodisse puhkama heita ei teki.

Voodi ja laua halb asetus

Disaineri sõnul on tihti vale ka see, kuidas inimesed mööblit magamistoas paigutavad. Kõik mööbliesemed peaksid asetsema ruumi suhtes nii, et mööbel ei blokeeriks naturaalset valgust, mis aknast tuppa paistab. Voodi peaks asetsema akna suhtes 90 kraadise nurga all, sest nii pääseb ka naturaalne valgus voodile. Kui magamistoas on ruumi kirjutuslaua jaoks, soovitab ta tõsta laua otse akna alla, sest nii langeb lauale palju loomulikku valgust, mis aitab ka näiteks töö tegemisel, kui on vaja videokõnesid teha.

Madalal rippuvad lambid

Magamistoa valgustamisel tuleb meeles pidada, et ruumi valgus peaks olema pehme ja soe ning valgus võiks tulla mitmest allikast. Siiski hoiatab Shacklock, et magamistoa teevad ebameeldivaks lakke kinnitatud madalal rippuvad lambid. Selleks, et ruumi stiilseks muuta, soovitab disainer kohtvalgusteid või kõrgemal laes olevaid lambivarje.

Vales suuruses vaip