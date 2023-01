Kui endale võivad erkpunased seinad elutoas väga meeltmööda olla, siis elukoha müümisel võivad tugevad värvid pigem hirmutavad olla. Kodu müües on kõige olulisem muuta see nii meeldivaks kui võimalik, et teised inimesed tahaksid ka ise seal elada. Siiski on kindlad seinavärvid mis selle mõtte potentsiaalsete ostjate peast pühivad, vahendab Express.