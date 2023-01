Ostad uut kodu, kuid vana müük venib? Kinnisvaraarendaja tõi turule turvalise ostulahenduse

Esimese kinnisvaraarendajana Eestis on Bonava otsustanud pakkuda paindlikku korteriostu võimalust. «Tänase majanduskeskkonna tõttu on inimestel arusaadavalt suurem hirm võtta endale erinevaid pikaajalisi kohustusi. Soovime, et koduostja, kes on endale sobiva korteri broneerinud, ei peaks ootamatuste korral sellest koheselt loobuma,» ütles Bonava Eesti müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.