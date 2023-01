OOTAMATU LAHENDUS ⟩ Tualettpott on umbes? Nende meetoditega saab torud kiiresti vabaks

Paljudel inimestel tuleb kahjuks ebamugava ummistusega elu jooksul tegeleda. Olenemata sellest, kas põhjuseks on liiga palju tualettpaberit või mõni muu ummistus torudes, on olukorra lahendamine enamasti nii lihtne, et sellega saab iga inimene ise hakkama.

Iseseisvaid loovaid lahendusi käivad välja sisulooja Mrs Hinch´i toetajad, kes on leidnud huvitavaid mooduseid, kuidas levinud probleemist lahti saada. Mrs Hinch, kelle täisnimi on Sophie Hinchliffe, on populaarne suunamudija, kelle kodu- ja aiateemalisi postitusi jälgivad Instagramis üle 4 miljoni inimese.

Tuline arutelu sai alguse ühe jälgija murest, kes kirjutas, et ta on proovinud kõike, et tualettpoti ummistusest vabaneda, kuid siiani pole ükski meetod tulemust toonud. Ta sõnas, et on kasutanud pesuvahendit, kuuma vett, pumpa, torusiili, äädikat ja söögisoodat ning isegi toidukilet ummistuse välja imemiseks.

Suur mure sai palju vastukaja ning paljud sarnase probleemiga võidelnud inimesed andsid nõu. Kõige populaarsemaks abinõuks osutus naatriumhüdroksiid ehk seebikivi. Mitmed inimesed lisasid juurde ka hoiatuse, et tegemist on väga ohtliku söövitava ainega, mida käsitledes tuleks kindlasti ettevaatlik olla.

Teiste soovituste seas olid ka põrandapesuks mõeldud mopp, keedetud vesi, traadist riidepuu ja voolik. Mitme soovitaja sõnul on mugav kasutada prügikotiga kaetud põrandapesumoppi, mida pumbana kasutada. Prügikott kaitseb moppi mustuse eest, kuid kui kotti käepärast pole, võib ka mopi hiljem ära visata.