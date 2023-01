NÄPUD MULDA ⟩ Tallinna elanikud saavad taotleda toetust linnaaedade rajamiseks

«Tallinna enam kui 150 kogukonna- ja õppeaedade kogemus on näidanud, et ka linnakeskkonnas saab edukalt kasvatada söödavaid taimi. Ühtlasi on aiad hea võimalus kätt proovida nii lastele kui ka vanematele aiandushuvilistele. Loodan, et Rohelise pealinna aastal annavad tuhanded tallinlased oma panuse, et linnaaiandus muutuks avaliku ruumi harjumuspäraseks ja lahutamatuks osaks,» ütles abilinnapea Vladimir Svet.