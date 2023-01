KODUNE DŽUNGEL ⟩ Toataimed naudivad kõige rohkem vannitoas kasvamist

Taimi ei tohi üle ujutada

Vannitoas olevate taimede eest hoolitsedes tundub hea mõte need aeg-ajalt dušiga üle kasta. Kasvatajad hoiatavad, et täisvõimsusega ei tasu taimedele vett peale lasta, sest see võib põhjustada ülekastmist ja juurtele halvasti mõjuda. Samuti pannakse inimestele südamele, et vannitoas oleks kõik taimed potis, mille põhjas on augud üleliigse vee välja voolamiseks. Vastasel juhul võib ülearune niiskus juured kergesti hävitada.

Kuigi paljud taimed naudivad vannitoas kasvamist, siis näiteks kaktused on ühed vähestest taimedest, mis ei saa vannitoas kasvamisest mitte mingisugust kasu. Seda vaid seetõttu, et kaktused on harjunud kuiva ja soojaga ning niiskus nendele ei sobi.