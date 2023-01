VÕLUVITS ⟩ Britt peseb end ainult pudeliveega: see muutis mu elu!

34-aastase John Juniori arvutuste kohaselt peaks tal kuluma aastas 4000 naela ehk ligi 4 561 eurot pudeliveele. Viis kuud tagasi kraaniveest loobunud IT-konsultandist mees ütleb, et üleminek pudeliveele on olnud üks parimaid otsuseid tema elus.

John väidab, et on tänu pudeliveele seljatnud nii ärevuse, migreeni kui ekseemi. Mehe keskmine päevane rahakulu veele on 12 naela ehk ligi 14 eurot, mille eest mees ostab kärutäie vett. Mehe argipäeva pesu nõuab keskmiselt 30 liitrit vett. John kümbleb võrdlemisi jahedas vees, lisades veele ühe veekeetja jagu vett, et end mõnusamalt tunda.