SUUR KERGENDUS ⟩ Need nipid päästavad sind tüütust triikimisest

Vee ja elektri kallinevate hindade juures on oluline leida kohti, kust raha kokku hoida saaks. Need lihtsad nipid on odavad ja kerged lahendused, mis aitavad riietel alati värsked välja näha.

Kortsude eemaldamise vahend, mida saab ise kodus valmistada

Erinevad spreid ja vahendid, mis kangast kortsud välja võluvad, on küll poodides olemas, kuid lihtsam variant on seda käepärastest vahenditest ise kodus kokku segada. Koduse imevedeliku tegemiseks on vaja vaid 200ml vett ja 10ml pesupehmendusvahendit spreipudelisse valada. Seejärel on vaja pudelit pisut raputada, et kõik seguneks ning testida seda mõnel riideribal, et olla kindel, et vahend riiete peale jälge ei jäta. Vahend töötab hästi t-särkide, dressipluuside ja teiste riideesemete puhul mis on puuvillast või sellele sarnasest materjalist.

Kasuta vannituba

Kõige lihtsam ja mugavam viis riideid sirgeks saada, on need duši alla või vanni minnes endaga vannituppa kaasa võtta. Riided tuleb riputada vannitoas nii, et kuuma auru keskel riidekiud pehmeneksid ja kõik kortsud välja vajuksid. Seda nippi kasutades tuleb olla tähelepanelik, et riided oleksid soojast veest eralduva auru läheduses, kuid ei saaks märjaks. Pärast duši all käimist oleks hea riideid veel 15 minutit vannitoas hoida ning siis vajadusel neid pisut kuivatada.

Abiks on juuksesirgendaja