JÄTA MEELDE ⟩ 8 eset sinu kodus, mis on mustemad kui tualettpott

Üllatava uurimustöö tulemusena selgub, et erinevad jalanõud on rohkem bakteritega kaetud kui näiteks tualettpoti iste. Seetõttu hoiatavad eksperdid, et välismaal levinud traditsioon ka kodus välisjalanõusid kanda on väga ohtlik.

Kõige rohkem baktereid on nendel kaheksal igapäevasel esemel: Auto ukselink Jooksujalanõud Sandaalid Sussid Tualettpoti iste Plätud Saapad Arvuti klaviatuur

Kuid ka need jalanõud, mida ainult kodus kantakse pole samuti päris puhtad. Uuringu kohaselt on kodused pehmed sussid bakterite pesad ning nendelt leiti rohkem mustust kui näiteks arvuti klaviatuurilt. Kui inimesel on siiski väga suur soov jalanõusid toas kanda, soovitatakse susse hea alternatiivina, sest vaid siseruumidesse mõeldud jalanõud vähendavad pisikute levimise riski.

Jalaarstid aga ütlevad, et kodus ainult sokkides ringi käimine pole jalgadele hea, seda eriti vanemate inimeste puhul. Sokkis käies on kergem põrandal libiseda ja kukkuda, mis on vanas eas inimestele väga ohtlik. Samuti ei ole ka paljajalu toas viibimine hea, sest see suurendab pinget jalgades ning võib viia keeruliste probleemideni.

Selleks, et minimaalselt pisikutega kokku puutuda, soovitavad eksperdid kõige lihtsamat moodust - pesta regulaarselt käsi. Lisaks soovitatakse igal juhul jalanõusid vähemalt korra kuus hoolikalt pesta, nii saab vältida ka seda, et õuest toodud mustus pikaks ajaks esikusse kogunema ei jääks. Paljude jalanõude taldu saab lihtsalt loputada ning pesta sooja vee ja märja lapiga.