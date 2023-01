PILDID ⟩ Liina ja Mihkel Raud müüvad Nõmmel asuvat hubast korterit

Vaikses linnaosas asuv korter on äsja läbinud värske uuenduskuuri ning ootab uusi elanikke, kes vajadusel saaksid ka kohe sisse kolida. Soe kodu on huvilistele müügiks 120 000 euro eest.

Põneva välimusega 2-kordne kortermaja on küll ehitatud 1965. aastal, kuid maja on soojustatud ning aknad on vahetatud, et külmadel talveõhtutel kodus soojas saaks olla. Tubade kütmiseks on õhk-vesi soojuspump, mis soojendab ka vett.