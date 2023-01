VAHVA GALERII ⟩ Miks valmistas tuntud toiduterapeut presidendi lossi ees läätsesuppi?

Hele-Mai sõnul on üks tema uue aasta lubadustest olla veelgi rohkem aega õues ja võtta värskes õhust maksimum. «Rohkem metsa, rohkem uisutama, suusatama, matkama, kanuuga sõitma, ujuma, uitama, tantsima. Rohkem saarte külastusi, rohkem öid lageda taeva all, virmalisi, päikest, tuult ja paduvihma,» kirjeldab Hele-Mai Mai ja lisab, et presidendi lossi ette saigi tuldud, et anda inspiratsiooni ja ka teisi inimesi õue meelitada.

Kadrioru pargis läbi viidud aktsiooni eesmärgiks oli innustada inimesi rohkem õues liikuma. Kultuuriministeerium kutsub käesoleval aastal Eesti inimesi rohkem ja regulaarselt liikuma. Maailma tervishoiu organisatsiooni kohaselt võiks täiskasvanud inimene liikuda mõõdukas tempos vähemalt 150-300 minutit nädalas, lapsed ja noored vähemalt 60 minutit iga päev.

«Ja kus oleks veel mõnusam liikuda kui õues,» kinnitab möödunud aastal Luua Metsanduskoolis matkajuhiks õppinud Hele-Mai. «Usun, et looduse positiivset mõju meie füüsilisele ja vaimsele tervisele on kogenud kõik, kes metsas käinud, samuti on looduses viibimise kasulikkust tõestanud mitmed uuringud.»

Õue minek takerdub tihti vabanduste taha. Kord on süüdi väsimus ja kiire töötempo, siis hall ja tusane ilm. Hele-Mai sõnul pole halb ilm teda kunagi koduseinte vahel hoidnud.