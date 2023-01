KASULIK NIPP ⟩ Sel viisil saab sibulaid säilitada kuni kuus kuud

Toiduainete säilitamisel on üsna tavaline harjumus panna enamus toiduaineid külmkappi, et vältida hallituse tekkimist. Siiski on palju ka sellist söögikraami, mida on kahjulik külmikus hoida ja sibul on üks neist. Toidueksperdid jagavad nippe, kuidas sibulat õigesti hoiustada nii, et need saaksid ideaalsena säilida lausa kuus kuud, vahendab Express.