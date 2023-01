PILDID JA TEGELIKKUS ⟩ 8 olulist nüanssi, mida kinnisvara uusarenduste 3D-piltidel jälgida

«See on ka põhjus, miks tutvuda maja(de) ilmakaartes paiknemisega ja hinnata, kuidas liigub valgus konkreetse korteri suhtes. Arvestama peaks, et alumise korruse korterites on ülemistest sageli pimedam, sest valgus varjavad puud ja kõrvalhooned,» rõhutas Pukk.

Kõrvalhooned

Pukk nentis, et paljud uued hooned rajatakse olemasolevatesse keskkondadesse ja huvilistel on võimalik keskkonnaga tutvuda kohapeal piirkonda külastades. Arendus muudab enamasti senist vaatepilti, aga ei saa kunagi anda täit ülevaadet, milliseks sama tänav või piirkond aastate pärast kujuneb. Seetõttu tasub küsida kinnisvaraarendaja müügiinimestelt infot piirkonna tulevikuplaanide kohta ja tutvuda piirkonna detailplaneeringutega.

Miks on see oluline? Sageli ei lisata 3D-piltidele olemasolevaid kõrvalhooneid, rääkimata tulevatest ehitistest. Põhjus on lihtne. Hoonete 3D-mudelite tegemine maksab raha ning tulevaste hoonete puhul puudub arendajal tihtipeale teadmine, millised need olema hakkavad. Seetõttu neid enamasti piltidel ei kujutata või märgitakse kujutistele anonüümsed «hallid kastid» ehk hoonete mahud.

Vaated

3D-visuaalide suur eesmärk on anda edasi üldmulje ja rõhutada hoone olulisemaid detaile: tekstuure, materjale ja värve. «See, mis toimub majade taustal või ümbruses, jääb fotodel enamasti teisejärguliseks. Näiteks valitakse piltidele autod ja inimesed pelgalt selle järgi, et nad sobiksid konkreetsesse asukohta või sulanduksid keskkonda,» rääkis Pukk.