HOIATUS ⟩ Paarina tegutsedes peaks nii kodulaen kui kodu olema mõlema partneri nimel

«Ainus ja prognoosimatu eduga alternatiiv on algatada kallis kohtuasi ja püüda tõestada, et vara omandati seltsingulepingu alusel. Selle eelduseks on aga ka fakt, et kogu paari ühine elu on piisava põhjalikkusega dokumenteeritud ja pidevalt korjatud tšekke ning arveid, mis tõestaks kinnisvara omanikuks mitte vormistatud inimese panuse suurust vabalt kooselanud pere elu finantseerimisse.»

Teine ja esmapilgul maandatud riskidega olukord on Pechteri sõnul see kui üks inimene võtab kodulaenu, aga ostetud kodu omanikuks vormistatakse mõlemad partnerid. «Kahetsusväärsel kombel võivad asjad ka selle variandi puhul laenu võtnud isiku jaoks hulluks minna kui kooselu mingil põhjusel lõppeb. Kui kliendid on abielus ja vara on ühisomandis, siis see on väiksem probleem, sest ühisomandi jagamisel saab arvesse võtta ka kohustusi,» selgitas ta. Samas praktikas on sagedam situatsioon, kui inimesed elavad vabaabieluna koos, kirjutavad vara kaasomandisse ja laen on ainult ühe inimese nimel.