UURING ⟩ Õpilaste lemmikroog on endiselt sama

Uuringust selgus, et õpilaste lemmikroaks on jätkuvalt pastaroad, mida eelistab üle kolmandiku õpilastest, neile järgnevad pikkpoiss ja kanaroad. Õpilaste sõnul on nende jaoks kõige olulisem, et toit oleks toitev (53 protsenti) ja tervislik (32 protsenti), toidu Eestimaist päriolu peab oluliseks 9 protsenti ja mahetooraine kasutamist 5 protsenti õpilastest. Menüüsse sooviksid õpilased juurde magustoite (28 protsenti) ja puuvilju (28 protsenti).

Hoolimata makaronide jätkuvast populaarsusest on oluline meelde tuletada, et lastele pakutakse neid lõunaks maksimaalselt kaks korda nädalas – mida ja kui tihti koolis pakutakse, määrab täna suuresti Sotsiaalministri määrus. «Paljud lapsevanemad on näiteks uurinud, et miks me pakume lastele kala, kui lapsed seda ei armasta. Siinkohal tasub arvestada, et kala pakkumine ei ole meie otsus, vaid see on määruses kirjas,» selgitas Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.