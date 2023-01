OSTUKETI UURING ⟩ Vaid iga kolmas saab endale kõik vajaliku lubada

Tema sõnul tuleb vastustest välja, et rohkem peavad enda ostukäitumist muutma need, kes varasematel aegadel said endale keskmisest rohkem lubada. «Inimesed on ostlemisel tähelepanelikumad ja hoolikamad. Ka 42 protsenti kõrgema sissetulekuga inimestest arvas, et muudab lähitulevikus oma ostukäitumist,» sõnas Niitaru.