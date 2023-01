UUED AJAD ⟩ Detsember tõi Tallinna kinnisvaraturule seninägematu rekordi

«Eelmisel kuul tehti Tallinnas kokku 813 korteriomanditehingut, mis esmapilgul on igati korralik tulemus,»sõnas Pindi Kinnisvara juhatuse liige Andres Teder.

Kui aga numbritesse süveneda, selgub, et üle poole ehk 51 protsenti tehingutest tehti uute korteritega, mille soetamiseks olid kokkulepped sõlmitud veel nn heal ajal juba pool aastat või isegi aasta tagasi.

«Loomulikult tahavad kõik teada, mis edasi saab. Energiakriis pole lahenenud, inflatsioon pigistab jätkuvalt inimeste maksevõimet, intressitõus jätkub ja sõda kestab edasi. Viimaste kuude jooksul pole paranemist toimunud, seetõttu oleks vastutustundetu öelda, et kui ilmad veidi soojemaks lähevad ja kellukesed nina mullast välja pistavad, siis on kõik kinnisvaraturul jälle kohe stabiilne. See võtab kõik ikka veidi rohkem aega,» lausus Teder.