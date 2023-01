Mis sanktsioonid? Venemaa elanikud noolivad endiselt meie kinnisvara

Vene Föderatsiooni elanike huvi Eesti kinnisvara vastu pole kuhugi kadunud, hoopis vastupidi. Vene residendid on Maa-ameti andmetel 2022. aastal soetanud meil kinnisvara 304 korral, kokku 4 882 571 euro eest.

Kõige tagasihoidlikumalt on viimase kümne aasta sees kinnisvaratehinguid Vene residentidega tehtud koroonaaastatel, näiteks 2020. aastal vaid 139 tehingut. Üldiselt on tehingute arv püsinud aastate lõikes aga keskmiselt 250 – 350 tehingu piirides. Enamik tehinguid on sõlmitud Harjumaal või Ida-Virumaal.