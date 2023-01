PROOVI KA ⟩ Avatud silmadega trikk viib su sekunditega unedemaale

Suurbritannia perearst Daisy Mae tutvustas väljaandele The Mirror paradoksaalset intensiooni ehk tehnikat, mille puhul tuleb silmi võimalikult kaua lahti hoida, püüdes seejuures mitte magama jääda. Paradoks seisneb perearsti sõnul selles, et kui inimene enam nii väga ei pinguta, muutub ka uinumisprotsess oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks.

Teisisõnu, inimese tahe ja püüd uinuda, tuleb asendada paradoksaalse kavatsuse ehk ideega, et uinuda pole üldse tarvis. Mõistus käitub ju sageli ristivastupidiselt sellele, mida me tahame. Kui proovida mõtet või muret jõuga alla suruda, muudab see selle sageli kordades hullemaks. Mida rohkem vastuvoolu ujuda, seda keerulisem on hiljem murega silmitsi seista. Mida kauem teatavat probleemi või muret peljata, seda suurem on ka sellega kaasnev hirm ja ärevus.