NÄDALA RETSEPTID ⟩ Rannakarbid ja seened on ideaalne paar! Bocuse d`Ori kokakonkurss koduköögis

Bocuse d’​Oril maailma parimatelt ametikaaslastelt uusi asju õppida, tuleviku kokandus­trende püüda ja inspiratsiooni leida loodab ka Anti Lepik, kes esindab Lyoni finaali rahvusvahelises žüriis Eestit kalaroogade kohtunikuna. Pole sugugi ime, et sest ta on viiekordne maailmameister austrite avamises ja pikaaegse Tallinki peakoka karjääri jooksul enamiku veteelukate hingeeluga köögis tuttavaks saanud. Ta tunneb läbinisti põhjanaabrite ja skandinaavlaste kalakööki ning on täiendanud end lugematul arvul toidurännakutel mööda maailma. Tema avab austreid, kuid austrid avasid talle maailma, on tal kombeks öelda.