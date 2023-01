Pärast hetkelist mõtlemist jõuab mulle kohale: väike vallatus sõna «söökla» silpidega ehk et kui viimane silp «la» tõsta sõna «söök» ette, tulebki välja kutsuvam La Söök. Päris nutikas.

See soodne lõunatamiskoht Tallinna kesklinnas ümmarguse Luminori pangamaja teisel korrusel – suunavaid silte ma ei leidnud – on hea stiilinäide uuema aja sööklast. Seejuures on La Söök Eestis esimene omasuguste seas, mis jõudis tänavu põhjamaade väärika restoranigiidi «White Guide’i» soovituste nimekirja.