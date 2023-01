UURING ⟩ Päästeamet on mures kodudes maad võtva ohtliku trendi pärast

Nutikas andur tuleb appi

«Kui andur annab häire ja meil on põhjust kahtlustada või oleme lausa veendunud, et tegu on päris tulekahjuga või vingugaasimürgitusega, siis kaasame ka Päästeameti,» kirjeldas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Ta lisas, et paraku nõuab tuli ohvreid ka siis, kui töötav andur on olemas, sest inimesed ei jõua ohule piisavalt kiiresti reageerida. Seetõttu on nutikas andur kindlasti elutähtis.

Kas vinguandur jättis suitsuanduri tahaplaanile?

Eksperdid näevad suitsuandurite vähenemise taga ka asjaolu, et viimastel aastatel on rohkem räägitud vingugaasianduri olulisusest ja suitsuandurite reklaamimine on jäänud tahaplaanile. Inimesed võivad ekslikult arvata, et vingugaasi- ja suitsuandur on üks ja sama asi. Tegelikult on need kaks erinevalt toimivat seadet.