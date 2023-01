Disainimuuseumi näitus «Tuba» toob kodumaise keraamika klassikud taas lauale

«Aasta tagasi näitusega tööd alustades oli mul mitu võimalust läheneda sellele materjalile. Näitusesarja «Tuba» kontseptsioon ei eelda otseselt, et peaksin ise töid juurde tegema, oluline on suhestuda muuseumi kogudega. Materjaliga tutvudes sain aru, et kuna olen nii otseses suhtes tööstuskeraamikaga, on selle tee valimine väga loomulik,» ütleb Raili Keiv.