OLE TEADLIKUM ⟩ Tervisele ohtlikud vead, mida toidu valmistamisel peaaegu alati tehakse

Käte pesemata jätmine

Käte pesemine on küll üsna tavaline praktika, mida paljud inimesed enne toidu valmistamist teevad, kuid kodus kipub see oluline samm mõnikord vahele jääma. Arstid panevad inimestele südamele, et käte pesemine on kõige olulisem osa söögi tegemisest, sest see takistab bakterite levikut. Käsi tuleks pesta vähemalt 20 sekundit sooja vee ja seebiga ning toore lihaga tegeledes tuleks käed siis uuesti pesta. Toore lihaga tegeledes tuleb eriti tähelepanelik olla, sest enne liha maitsestamist tuleks samuti käed ära pesta, et maitseainepurgid toore liha bakteritega kokku ei saaks.