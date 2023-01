Need taimed päästavad kodu liigsest niiskusest

Niiskus tubades tekitab kodust ebameeldiva koha ning tekkiv hallitus on ka suur risk tervisele. Kodu mõnusamaks ja elamiskõlbulikumaks muutmiseks tuleks ruumid täita roheliste taimedega. Need tõmbavad lehtedega niiskust endasse ja vähendavad märgatavalt hallituse tekkimise võimalust. Uuringud on näidanud, et ruumides, kus on taimed, on 40 kuni 60 protsenti vähem baktereid ja hallitusseente eoseid. Siiski pole kõik taimed efektiivsed niiskuse eemaldajad ja seetõttu tuleks ruumi kaunistavat rohelust hoolikalt valida.

Inglise luuderohi

Inglise luuderohi ei vaja erilist kohtlemist, kuid tuleb meeles pidada, et see taim ei salli otsest päikesevalgust. See taim eelistab keskmise või kõrge õhuniiskusega ruumi, mis tähendab, et taime ideaalne koht on vannitoas või köögis. Selle igihalja taime lehestik on väga silmatorkav rippuvas korvis või potis, kus taim üle poti ääre rippuda saab.

Inglise luuderohi on nende toataimede hulgas, mis puhastavad õhku mürgiseid kemikaale välja filtreerides. Lisaks sellele, et taim aitab hallituse vastu võidelda, on ka leitud, et taim vähendab formaldehüüdi, benseeni ja trikloroetüleeni taset õhus. Selle taime lehed on aga loomadele mürgised ja seetõttu peaks taime kõikide lemmikloomade eest kättesaamatus kohas hoidma.

Maotaim