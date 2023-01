IGA SENT LOEB ⟩ 6 säästunippi, millega aasta läbi eelarves püsida

Ela alla oma võimaluste – säästa suurte ostude jaoks

Kuigi rahaedu saavutamiseks ei ole ühte kindlat valemit, on alla oma võimaluste elamine hea koht, kust alustada. Kuigi see ei ole lihtne, aitab see mõtteviis säästa suurte ostude jaoks, selle asemel et lisada neid üha kasvavale krediitkaardivõla kuhjale. Tõsi, see ei pruugi nii lõbus tunduda. Kui ostad midagi kaardiga viibates, siis saad rahalise poolega tegeleda hiljem, kuid mõtle, millist vahet võib teha paar kuud säästmist, kui on vaja endale midagi kallist lubada.

Nii saad soetada need kallid esemed, ilma et peaksid muretsema igakuiste maksete pärast, mis ei tundu kunagi kaduvat.

Jää distsiplineerituks – ära anna impulssostude tungile järele

Kui soovid oma rahalisi eesmärke saavutada, siis proovi impulssostude suhtes range olla. Me kõik oleme olnud olukorras, kus me läheme poodi eesmärgiga osta üks asi, kuid tuleme tagasi kümne asjaga ja imestame, miks raha kuu lõpu poole nii napiks jääb. Väldi impulssostude tegemise tungi, küsides endalt: kas mul on seda tõesti vaja? Kahtluse korral mõtle alati enne otsuse tegemist iga ost läbi – see aitab sul jääda distsiplineerituks ja hoida oma kulutusi kontrolli all. Pea meeles, et mõnikord on kõige parem lahkuda poest ainult teadmisega, et oled oma eesmärkide saavutamisele ühe sammu võrra lähemal.

Loo endale meelerahufond – veendu, et sul on raha ootamatute kulude katmiseks