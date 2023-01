KAS SINA TEAD? ⟩ Kohanimed korduvad Leedus tihti: vaata, millised neist on kõige popimad

Asulaid on Leedus kokku loetud umbes 21 tuhat. Leedu väljaanne 15min analüüsis registrikeskuse andmeid, saamaks teada, millised nimed on kõige levinumad. Andmetele otsa vaadates leiti, et lauas 61 nime viitavad kümnele või rohkemale asulale.

Enamik neist nimedest on seotud loodusega, paljud ka ametitega ning trobikond perekonnanimedega. Kuid milline nimi on edetabeli tipus? Vastus on Pakalniškiai – seda nime kannab lausa 33 erinevat asulat ning kõik need on külad. Rahvaarvult suurim Pakalniškiai asub Radviliškise rajoonis, mis on koduks 315 elanikule.