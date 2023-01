HOIA JA KEELA ⟩ Neiu lemmiknäks paneb ussirohu purki haarama!

Neiu laadis sotsiaalmeediaplatvormile TikTok üles video, kus ta autos istudes toorest lõhekäntsaka kallal nosib. Vaatamisi on video kogunud juba üle kahe miljoni ning nagu arvata võib, on inimesed nähtust šokeeritud.

Daily Star vahendab, et Aggie on sedasi lõhe kallal maiustanud aastast 2019, hoolimata sellest, et talle on korduvalt öeldud, et sedasi kala söömine ei ole ohutu. Neiut see teadmine ei näi aga heidutavat.