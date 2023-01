UURING ⟩ Eesti koduotsijad soovivad riiklikult reguleeritud maaklerteenust

«Väga selgelt joonistus küsitlusest välja, et maaklerteenuse usaldusväärsuse tõstmiseks oleks vaja konkreetsemaid riiklikke regulatsioone ja paremat informeeritust. Inimeste teadlikkus on vähene – endiselt ei tea suurem osa kinnisvara müüjatest ja üürile andjatest, kuhu tuleks pöörduda, kui on etteheiteid maaklerteenuse kvaliteedile,» ütles Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja juhatuse liige ja büroo juht Annely Sermat.

«Kõige suurem muutus, mis eelmise, 2020. aastal korraldatud küsitlusega võrreldes välja tuli, on inimeste kasvanud ootus teenuse professionaalsuse osas,» kommenteeris City24.ee portaalijuht Karin Noppel-Kokerov. Professionaalset asjaajamist hinnatakse palju kõrgemalt kui hinda, mida õnnestub objekti müügist saada.»

Viimase kolme aasta jooksul oli maakleri teenuseid kasutanud pooled küsitlusele vastanutest. Võrreldes eelmise küsitlusega oli maaklerteenuse kasutajaid 10 protsenti vähem.

27,7 protsenti maaklerteenuste kasutajatest hindas 10-palli süsteemis kogemust väga heaks, väga halb kogemus oli ligi neljal protsendil vastanuist.

Kõige rohkem kasutati maaklerteenust kinnisvara müügi puhul – 38 protsenti teenuse kasutajaist, mis on samas suurusjärgus eelmise küsitlusega. Väga paljud kasutavad maakleri abi ka kinnisvara ostul ning üürimisel – vastavalt 37 ja 27 protsenti maaklerteenuse kasutajatest.

Valdav enamus on sõlminud kinnisvara müügi puhul maakleriga ainuesinduslepingu, ligi 17 protsenti teenuse kasutajatest on lubanud oma objekti müüa mitmel maakleril. Ainuesinduslepingu juures peetakse tähtsaks asjaolu, et maakleri kohustused on selgelt fikseeritud. Sellise lepingu kehtivus võiks 40,5 protsendi vastanute arvates jätkuda kinnisvaratehingu lõpetamiseni.