Sinep... oota. Kas see veel kõlbab süüa?

Igast külmikust leiab tooteid, mis kipuvad sinna pikaks ajaks jääma. Peamiselt on need erinevad kastmed ja muud lisandid, mida me just iga päev ei kasuta, kuid vahel läheb just seda vaja. Üks selline toode on sinep, aga kuidas teada, et see veel süüa kõlbab?